Esporte CBF descarta setor com torcida mista em Palmeiras x São Paulo na Supercopa O Mineirão não terá um setor com torcida mista para o jogo entre Palmeiras e São Paulo pela Supercopa do Brasil de 2024.

A CBF confirmou ao UOL que a ideia está descartada. O site da Bilheteria Digital, responsável pela venda de ingressos, indicou que as cadeiras do setor roxo inferior do Mineirão seria vendido às duas torcidas, mas a entidade afirmou que não terá torcida mista. O setor terá torcida de ambas equipes, mas com divisão dos seguranças do estádio e da Polícia Militar de Min...