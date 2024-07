A busca do Tocantinópolis pelo acesso à Série C continua neste sábado (27), às 16 horas, no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis, onde enfrentará Manauara-AM, pela 2ª fase da Série D. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (21) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Alviverde terminou a 1ª fase na quarta posição do Grupo A2, com 19 pontos. Foram cinco vitórias, cinco derrotas e quatro empates.

Já o Robô amazonense ficou na liderança do Grupo A1, conquistando 34 pontos. A disputa marcará o reencontro das duas equipes, uma vez que jogaram pela Copa Verde no inicio do ano.

Nesta fase, os 32 times que se classificaram irão disputar em jogos de ida e volta uma vaga para as oitavas de final. Ao todo, 16 equipes irão avançar para a próxima etapa da competição.

A decisão será na casa do Manauara-AM, no estádio Ismael Benigno, em Manaus, dia 3 de Agosto, às 16 horas.

Confira a tabela da 2ª fase do Campeonato Brasileiro Da Série D: