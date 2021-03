Esporte CBF define cotas e Palmas receberá R$ 560 mil por participação na 1ª fase da Copa do Brasil Tricolor da Capital encara o Avaí (SC) no próximo dia 17 de março, às 20 horas, no estádio Nilton Santos, na Capital

Nesta quinta-feira, 4, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as cotas que serão pagas aos clubes que disputarão a Copa do Brasil 2021 em cada uma das fases do torneio nacional. Representante do Tocantins na competição, o Palmas irá receber R$ 560 mil pela disputa da primeira fase. Caso o Tricolor da Capital desbanque o Avaí (SC), na partida marcada para o...