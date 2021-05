Esporte CBF anuncia auxílio financeiro de R$ 410 mil para clubes e Federação Tocantinense de Futebol Na disputa da Série D, Palmas e TEC recebem R$ 120 mil cada; pela participação na Série A2 do feminino, o Paraíso fica com R$ 50 mil e FTF recebe 120 mil para manutenção das competições estaduais

Por conta da pandemia de Covid-19, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou um aporte financeiro aos clubes brasileiros no valor de R$ 15,8 milhões. A entidade afirma que o auxílio é direcionado aos clubes com menor capacidade de geração de receitas e que formam a base da pirâmide de suas competições. Com essa ajuda, três times do Estado e a Federação Tocant...