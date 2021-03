Esporte Castelo vence Tocantinense Sub-20 e encara o Botafogo na Copa do Brasil da categoria Time de Gurupi já tem compromisso pela competição nacional no próximo dia 10 de março

Nesta segunda-feira, 1º, o Castelo, equipe de Gurupi, faturou o título do Campeonato Tocantinense Sub-20 de 2020 ao bater o Taquarussú, por 2 a 1, no Rezendão. Com o triunfo, a equipe gurupiense será a representante do Tocantins na Copa do Brasil Sub-20 de 2021, com confronto já marcado contra o Botafogo (RJ), em Niterói (RJ), no próximo dia 10 de março, na estreia d...