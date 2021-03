Esporte Castelo (TO) encara o Botafogo pela Copa do Brasil Sub-20 nesta quarta-feira Confronto será no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 15 horas, e terá transmissão pela internet

Nesta quarta-feira, 10, o Castelo faz sua estreia na Copa do Brasil Sub-20 diante do Botafogo (RJ), no estádio Nilton Santos, às 15 horas. O time de Gurupi garantiu a vaga na competição nacional após vencer o Campeonato Tocantinense Sub-20 deste ano. O confronto será transmitido pela CBF TV, via o aplicativo do MyCujoo. Na primeira fase do torneio, o duelo será e...