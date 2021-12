Esporte Castelo segue os trabalhos para torneio em Goianésia (GO) Equipe do sul do Estado se prepara para a Copa Nacional de Futebol de Base

Fim de ano e nada de descanso, pelo menos não para o Castelo, que segue os trabalhos visando as competições fora do Estado. A equipe de Gurupi, região sul do Estado, se prepara para encarar a Copa Nacional de Futebol de Base, em Goianésia (GO), no mês de janeiro. O clube gurupiense irá representar o município de Gurupi e o Estado do Tocantins em quatro catego...