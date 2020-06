Esporte Castán reclama de atraso salarial no Vasco: 'Desde agosto, recebo só 60%' Zagueiro é o capitão do Vasco e um dos interlocutores nas conversas entre o elenco e a diretoria. Apesar do impasse, ele exibiu confiança que a direção alvinegra vai resolver o impasse

O zagueiro Leandro Castán revelou nesta quinta-feira incômodo pelos atrasos salariais no Vasco. Em entrevista coletiva, explicou que os débitos são antigos e envolvem no seu caso o pagamento dos direitos de imagem, que ele está sem receber desde agosto de 2019. "É um assunto muito delicado. Realmente estamos com meses e meses de salários atrasados. Uma parte do me...