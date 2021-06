Esporte Casemiro afirma que posição da seleção sobre a Copa América é unânime Grupo pretende tornar o posicionamento público na próxima terça-feira (8), depois da partida contra o Paraguai, em Assunção

Casemiro foi o primeiro jogador da seleção brasileira a se manifestar publicamente sobre a Copa América no Brasil. Nesta sexta-feira (4), após a vitória sobre o Equador por 2 a 0, pelas Eliminatórias, ele afirmou que a posição do elenco e comissão técnica sobre o evento é unânime e de conhecimento público, deixando subentendido que o grupo é contrário à realização do t...