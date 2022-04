Esporte Casa do Tocantinópolis é confirmada para jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil CBF divulgou oficialmente nesta terça-feira que duelo entre Tocantinópolis e Athletico-PR será mesmo no Ribeirão

O torcedor do Verdão do Norte poderá prestigiar a equipe em campo pela terceira fase da Copa Intelbras do Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que Tocantinópolis e Athletico-PR se enfrentarão mesmo no estádio Ribeirão. A partida no Tocantins está prevista para o dia 20, às 19 horas. A diretoria do clube divulgou nesta terça-feira, 12, que os i...