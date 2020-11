Esporte Carro pega fogo em acidente impressionante na F1, e Grosjean é atendido Piloto francês, da Haas, conseguiu deixar o carro com agilidade após o acidente logo depois da largada

Um grave acidente ocorrido poucos segundos após a largada do GP do Bahrein assustou os fãs de Fórmula 1 na manhã deste domingo (29). O carro do francês Romain Grosjean, da Haas, bateu de frente com a AlphaTauri do russo Daniil Kvyat, e foi de encontro à barreira de pneus, pegando fogo e quebrando no meio imediatamente. As imagens indicaram uma explosão no local....