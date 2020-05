Esporte Carlos Sainz Jr. se torna favorito para substituir Vettel na Ferrari Na terça-feira (12), foi anunciado que o tetracampeão fica na escudeira italiana apenas até o fim do ano

O piloto espanhol Carlos Sainz Jr. desponta como o grande favorito a assumir o assento de Sebastian Vettel na Ferrari. O alemão anunciou na terça-feira que não renovaria seu contrato com o time italiano, o que vem gerando especulações sobre o seu substituto no tradicional time da Fórmula 1 para a temporada 2021. Nesta quarta-feira, o espanhol foi apontado como reforço c...