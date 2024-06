Esporte Capital volta a ser goleado pelo Brasiliense e deve brigar pela classificação à 2ª fase da Série D Em jogo disputado neste domingo (16) no estádio Serejão em Brasília (DF) terminou com placar de 4 a 0 para o Brasiliense. Rubro-negro palmense segue na penúltima colocação

O Brasiliense (DF) voltou a golear o Capital FC no Campeonato Brasileiro de Futebol da Série D e ao alcançar 22 pontos, se isolou na ponta da tabela da competição. A partida disputada neste domingo, no Serejão, em Brasília (DF), terminou com placar de 4 a 0. Os gols da partida foram marcados por João Santos (2x), Matheus Batista e Tobinha. O Brasiliense chegou...