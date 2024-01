O Capital venceu o União de Mogi (SP), por 2 a 1, na segunda rodada do grupo 28, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O confronto aconteceu no último domingo, 7, no Estádio Municipal Nogueirão, em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. A vitória fez com que o grupo ascendesse para a terceira colocação, o que deixou a equipe tocantinense mais perto de uma das duas vagas da segunda fase da Copinha.

A conquista marcou a primeira vitória dos intitulados Crias da Onça, em cinco participações na Copinha, após uma sequência negativa de 12 derrotas e um empate.

O Capital entra em campo novamente na quarta-feira, 10, contra o Nova Mutum (MT), no Estádio Nogueirão, a partir das 15h, o jogo será transmitido pelo Youtube.

No jogo da estreia, o grupo perdeu para o Cruzeiro(MG), por 1 a 0, mas se destacou na defesa e apesar da pressão adversária, conseguiu criar boas oportunidades durante a partida.

Entenda o jogo

Aos 44 minutos do primeiro tempo a equipe do Capital abriu o placar com um cruzamento do camisa 10, Zé Elias, que tocou para o camisa 9, Hugo, que cabeceou para o camisa 7, Wennis, que mandou de cabeça para o fundo do gol.

O time mineiro conseguiu igualar o placar aos 32 minutos do segundo tempo, após uma jogada pelo lado esquerdo do camisa 5, Erick, que cruzou dentro da área, ganhou da marcação e chutou para o camisa 27, Pedro, que cabeceou para o fundo da rede.

Os Crias Da Onça não deixaram barato, aos 34 do tempo complementar, Clayton, número 13, dominou e chutou de canhota depois de receber a bola do camisa 16, Fischer, em um contra-ataque que garantiu o gol da vitória do time tocantinense.