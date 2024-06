Esporte Capital vence o Mixto por 1 a 0 na oitava rodada do Campeonato do Brasileirão da Série D Partida aconteceu nesta quarta-feira (12), no estádio Nilton Santos, em Palmas. Defensor Márcio Júnior marcou o gol que garantiu a 2ª vitória do rubro-negro tocantinense na competição

O Capital voltou a vencer no Brasileiro Série D e segue sonhando com uma vaga na fase seguinte, após cinco derrotas seguidas. As informações são do ge Tocantins. A partida ocorreu nesta quarta-feira (12), no estádio Nilton Santos, em Palmas. Veja a tabela de jogos. A equipe tocantinense bateu o Mixto-MT, por 1 a 0. O defensor Márcio Júnior marcou o único gol da partida. Leia também:...