Esporte Capital sofre a nona derrota e segue com a pior defesa do Grupo A5 do Brasileirão A equipe rubro-negra perdeu para o Anaópolis-GO, por 3 a 1, neste domingo (7), pela 12ª rodada da Série D

Já eliminado, o Capital entrou em campo, neste domingo, e sofreu a 9ª derrota pelo Grupo A5. O time rubro-negro, que viveu uma semana conturbada, foi derrotado, por 3 a 1, para o Anápolis-GO, em Goiás. Com o novo revés, a equipe segue com a pior defesa do A5 – com 26 gols sofridos. Os gols do time goiano foram marcados por Duglas, Matheus Vinícius e Ma...