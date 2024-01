Os atletas do Capital Esporte Clube chegaram nesta sexta-feira, 12, no Tocantins, depois de se despedirem da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na última quarta-feira, 10, quando perderam de 5 a 1 para o Nova Mutum (MT), na terceira rodada da primeira fase.

Segundo o técnico Leandro Nunes, nos próximos dias o Capital vai se preparar para o Campeonato Estadual Sub 20, que ocorrerá de março a junho deste ano. A competição vale uma vaga para a Copinha de 2025. Leandro afirmou que eles também se prepararão para o Estadual Sub 20 para profissionais e amadores que ocorrerá em agosto, que vale vaga para a Copa do Brasil.

Leandro disse ainda que agora os jogadores vão descansar e retornarão aos treinos no dia 2 fevereiro, para a pré-temporada dos estaduais. “Este ano, a ideia é não parar os treinos após o estadual, vamos mantê-los treinando com amistosos, contra os jogadores profissionais”, completa.

O técnico destacou, em entrevista ao Jornal do Tocantins, que pretende melhorar a parte física da equipe pois, para ele, esse foi o principal motivo da eliminação na Copinha.

“A gente já vem trabalhando com a possibilidade de uma captação melhor, de uma ideia melhor de jogo, preparação física também, mais intensa, para poder suportar esse tipo de competição. O trabalho precisa se manter durante o ano por causa do estadual, que começa em março, tem uma pausa e depois começa em agosto de novo. Essa é a nossa ideia agora, em 2024 manter um trabalho de ano todo, preparar eles pro estadual, preparar eles para amistosos durante essa etapa aí, que tem a pausa da competição. E depois deixar eles em ritmo de jogo pro segundo semestre", explicou.

Esse ano o time conquistou sua primeira vitória em cinco participações na Copinha, a equipe fez história na segunda rodada do grupo 28, do torneio nacional, após vencer o União Mogi (SP), por 2 a 1, no Nogueirão, em São Paulo. Os Crias da Onça, como é conhecido o time de base do Capital, só conseguiram vencer no 14º confronto, antes foram 12 derrotas e um empate, em cinco participações.

A primeira vitória da equipe também interrompeu a sequência de derrotas do Tocantins no torneio, a última vitória do estado na competição aconteceu em 2017, quando o Interporto venceu o Fluminense (RJ), por 2 a 1, pelo Grupo 27.

O técnico revelou que o objetivo é se preparar para conseguir mais uma vaga na Copinha. “A gente fica na história do clube, na história da cidade, foi uma pena os meninos não passarem de fase. O trabalho agora é voltar e se preparar para conseguir mais uma vez a vaga para Copinha”, finalizou

Apesar do avanço, a equipe não conseguiu passar para a próxima fase da considerada a copa do mundo do futebol de base e se despediu do campeonato.