O Capital se despediu da Copa São Paulo de Futebol Júnior com uma derrota de 5 a 1 para o Nova Mutum (MT), na tarde desta quarta-feira, 10. A goleada tirou a chance inédita do time de passar da primeira fase no torneio, em cinco participações.

O confronto aconteceu no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes (SP) e marcou o adeus do Tocantins na competição.

Nos primeiros 15 minutos a equipe palmense teve algumas oportunidades, com boas chegadas na grande área. Nesses minutos iniciais, o Nova Mutum não conseguiu atacar e parecia que os Crias da Onça iriam levar a melhor.

Porém, aos 22 minutos, o time mato-grossense reagiu e abriu o placar com um gol de Nalberty. O jogo se manteve equilibrado até os 35 minutos, quando Nalberty pontuou mais uma vez após um cruzamento na grande área, 2 a 0 para o Nova Mutum.

Três minutos depois, o Azulão aumentou o placar em uma cobrança de pênalti do atleta Matheuzinho que fechou o primeiro tempo em 3 a 0

Durante o segundo tempo, a equipe do Capital entrou em campo aparentemente abatida. O Nova Mutum não perdoou, mandou a bola para o fundo da rede já nos 14 minutos iniciais.

Aos 25, em mais uma cobrança de pênalti, Valentim fez o quinto gol da partida. O Capital ainda conseguiu diminuir a contagem aos 42 minutos, após Fischer driblar a marcação e tocar para João Vinícius finalizar forte no fundo da rede.

Apesar do acréscimo de cinco minutos, o Capital não conseguiu virar o jogo e está desclassificado da Copinha.