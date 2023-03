O Capital venceu o Bela Vista nos pênaltis por 3 a 2 e garantiu a vaga na final do Campeonato Tocantinense 2023, neste sábado, 25. O jogo apitado pelo árbitro Laelton Martins ocorreu no Estádio Municipal Jorge Filho, em Angico (TO), no jogo de volta das semifinais. No último fim de semana os dois times também haviam empatado em 1 a 1.

Essa é a primeira vez que o time de Palmas chega à final do Tocantinense e ainda garante vaga para representar o Tocantins no Brasileiro Série D, Copa Verde e Copa do Brasil.

O Bela Vista abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, com gol de Diogo e se manteve na frente como se já estivesse com a vitória garantida até que, aos 54 minutos do segundo tempo, Zazá marcou para o Capital e levou a partida para os pênaltis.

Nos pênaltis o placar ficou 3 a 2 para o Capital, com gols de Tony Love, Bombado e Zazá. Apenas Jonathan não marcou. Os gols do Bela Vista foram marcados por André Cunha e Paulo Henrique. As batidas de Murilo e Vinícius o goleiro conseguiu defender e Douglas chutou pra fora.

Adversário da final

O adversário do Capital na final do Tocantinense de Futebol vai depender de quem sair vitorioso na partida entre Tocantinópolis e Tocantins, que se enfrentam neste domingo, 26, às 15h30, no estádio João Ribeiro, na casa do Verdão do Norte, no Bico do Papagaio.

No jogo de ida das semifinais o Tocantinópolis ganhou de 4 a 0 o Tocantins e agora tem três gols de vantagem em cima do time de Miracema.