Esporte Capital sai na frente na decisão do Estadual Sub-20 Interporto que seguia invicto, terá que correr atrás do prejuízo na volta no estádio General Sampaio

Jogando no Nilton Santos, o Capital levou a melhor em cima do Interporto por 2 a 0 no primeiro jogo da decisão do Estadual Sub-20, realizado nesta quarta-feira,1º. O time portuense que teve a melhor campanha na primeira fase, estava invicto até então. As duas equipes voltam a se encontrar no sábado, 3, às 15h30. Um primeiro tempo equilibrado no estádio Nilton Santos...