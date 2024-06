Redação Jornal do Tocantins ge Tocantins

O Capital relacionou 23 jogadores (veja lista abaixo) para enfrentar o Iporá-GO, neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no Nilton Santos. O técnico Jairo Nascimento tem oito desfalques confirmados, entre eles Prezzi, Gustavo Lobó e Márcio Júnior. Quatro atletas não fazem mais parte da equipe - Leia abaixo.

A partida, válida pela 11ª rodada do Brasileiro Série D, será sem a presença da torcida. Isso acontece porque o laudo de prevenção e combate a incêndio vencido no último domingo (23), não foi renovado dentro do prazo.

A Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Fundesportes), que administra o estádio, informou nesta sexta-feira em nota enviada à TV Anhanguera, que havia solicitado ao Corpo de Bombeiros a vistoria, e que aguardava a emissão do laudo – Leia nota na íntegra abaixo.

Com a vistoria prevista para última hora não foi possível o envio à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O clube e Federação Tocantinense de Futebol (FTF) confirmaram, que o jogo será sem torcida.

Confira os relacionados

Goleiros: Gustavo Lopes e Paulo Roberto;

Gustavo Lopes e Paulo Roberto; Zagueiros: Arthur Goulart, Hector e Kawã Dantas;

Arthur Goulart, Hector e Kawã Dantas; Laterais: Granville, Rafael Leandro e Iarlei,Carlinhos, Jander e Patryck;

Granville, Rafael Leandro e Iarlei,Carlinhos, Jander e Patryck; Meias: Isaac Alves, Matheus Morais, Theo Maia e Welington Pará, Arthurzinho e Zé Elias;

Isaac Alves, Matheus Morais, Theo Maia e Welington Pará, Arthurzinho e Zé Elias; Atacantes: Caio Vidal, Weslley, Gabriel Vinicius, Juninho, Hugo e William.

Desfalques

Suspensos: Gustavo Lobó e Márcio Júnior;

Gustavo Lobó e Márcio Júnior; DM/Transição: Ítalo Kauã, Phedro Lucas, Mailson, Alemão, Washington e Prezzi.

Não fazem mais parte do elenco

Rodrigo Lucas, Johan Arango, David Luiz e Lucas Lopes.

Leia nota da Fundesportes

A Prefeitura de Palmas, por meio da Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Fundesportes), informa que já solicitou ao Corpo de Bombeiros a vistoria necessária para a emissão do laudo de Prevenção e Combate a Incêndios no Estádio Nilton Santos. A expectativa é que a vistoria seja realizada pela corporação ainda nesta sexta-feira, 28, para a emissão do laudo.