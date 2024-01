O Capital Futebol Clube entra em campo novamente nesta quarta-feira, 10, dessa vez contra o líder da tabela do grupo 28, o Nova Mutum Esporte Clube (MT). O confronto ocorrerá no Estádio Nogueirão em Mogi das Cruzes, em São Paulo, a partir das 15h. O rubro-negro precisa da vitória para se classificar para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Nessa primeira fase de grupos, cada equipe joga três vezes entre si e os dois melhores classificados avançam para o mata-mata. O Capital precisa da vitória em cima do time mato-grossense para ir de forma inédita a segunda fase.

Apesar da derrota de 1 a 0 para o Cruzeiro (MG), na estreia da Copinha, o Capital deixou uma ótima impressão em relação à defesa da equipe. Durante a segunda rodada, o time conseguiu os três primeiros pontos com a vitória por 2 a 1 em cima do União Mogi(SP) e eliminou o time paulista.

Atualmente, o time palmense está na terceira colocação do grupo. Após a eliminação do Sparta, o Capital é o único representante do Tocantins no torneio nacional.