A última partida do Campeonato Tocantinense de Futebol será realizada no próximo domingo, 9, às 15h30, no estádio Ribeirão, no Bico do Papagaio. O Capital busca seu primeiro título da elite, enquanto o Tocantinópolis (TEC) tenta a sua sexta conquista, a terceira seguida.

Para ser campeão, o capital precisa reverter a vantagem do Verdão do Norte. O time perdeu a primeira partida contra o Tocantinópolis, por 2 a 1, em casa.

Em caso de vitória por um gol de diferença, a decisão vai para marca das penalidades. Dois ou mais gols de diferença, o Rubro Negro é campeão pela primeira vez, porém, o Capital precisará tirar a invencibilidade do TEC no campeonato.

O Tocantinópolis tem a melhor campanha da competição, disputou 10 jogos, tem sete vitórias e três empates com um W.O do Palmas. O time tem o melhor ataque e melhor defesa da competição. São 21 gols marcados, na defesa, o time só sofreu três gols em três partidas diferentes.

A última derrota do Verdão do Norte dentro de casa foi em agosto de 2022, contra o São Bernardo, nas quartas da Série D. O TEC não perde há sete partidas no estádio Ribeirão. Os jogos, com quatro vitórias e três empates, incluem a Copa Verde e a Copa do Brasil.

No Tocantinense, a campanha do Capital não é a das melhores. O time conquistou duas vitórias, seis empates e duas derrotas. A equipe só conquistou os três pontos no campo contra o Tocantins, na vitória por 2 a 0, os outros três foram pelo W.O do Palmas, que desistiu da competição.