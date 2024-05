Esporte Capital perde para o Iporá-GO por 2 a 1 Na 5ª rodada, o Capital recebe no Nilton Santos, em Palmas, o Crac-GO, no próximo sábado (25), às 16h

Capital foi derrotado, fora de seus domínios, para o Iporá-GO, por 2 a 1, neste sábado, pela 4ª rodada do Brasileirão Série D. O revés foi o segundo seguido da equipe tocantinense. Com a vitória, o Iporá dorme na liderança da chave. Já o Capital pode terminar a rodada fora do G-4. A informação é do ge Tocantins. O rubro-negro tocantinense saiu na frente com Gustavo Lobó c...