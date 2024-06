Esporte Capital perde para o Iporá em casa e fica mais distante do G-4 Os dois times jogaram no Estádio Nilton Santos, em Palmas

O Iporá-GO está de volta ao G-4! A equipe goiana venceu o Capital, por 3 a 0 (5 a 1 no agregado), neste sábado, no estádio Nilton Santos, em Palmas. Com a vitória, o Iporá foi aos 14 pontos, entrou no G-4 e segue vivo na luta por uma vaga na 2ª fase da competição. O Capital com essa nova derrota fica virtualmente eliminado – tem chances remotas de classificação. Para u...