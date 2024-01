O Capital Futebol Clube goleou em três amistosos nos últimos dias e se prepara para a primeira agenda do clube em torneios deste, no Campeonato Estadual da Primeira Divisão, com a estreia prevista para ocorrer na próxima terça-feira, 30, às 19h30, contra o Araguaína, no estádio Mirandão.

O presidente do Capital, Ricardo Ricanato, disse em entrevista ao Jornal do Tocantins (JTo), que agora a equipe vai focar em treinos intensivos até a estreia do estadual. Segundo ele, os amistosos foram cancelados devido a dificuldade de encontrar equipes para os jogos. “Temos um problema sério de encontrar times para amistosos. Não conseguimos encontrar outros times profissionais para jogar, qualquer possibilidade só se for em outro estado ", revelou.

Ricardo reforça que os treinamentos prosseguem durante a semana junto com sessões na academia e em campo. Afirmou que a equipe vai alternar entre treinos nos campos da Arno 43, do Jardim Aureny I e do Nilton Santos.

Últimos Amistosos com amadores

No último confronto ocorrido no sábado, 20, o time goleou a equipe Unisocial por 9 a 0, no Estádio Nilton Santos, em Palmas.

No dia, 17, o desafio contra a Seleção de Lajeado, realizado no campo da cidade vizinha a Palmas, terminou com o placar de 7 a 0 para o Capital. Dentre os jogadores, o atacante Giancarlo, de 33 anos, e o volante Ítalo Cauã, de 20, se destacaram ao marcar duas vezes cada.

No primeiro amistoso, no dia 13 de janeiro, a equipe enfrentou o Bom Jardim no campo da Arno 43, em Palmas. O jogo terminou com a contagem de 7 a 0 para o time palmense.