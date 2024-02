Os clubes palmenses no Campeonato Tocantinense de Futebol da Primeira Divisão estão em lados opostos na tabela do torneio. Com a vitória do Capital em cima do Batalhão, por 3 a 0, o rubro-negro sobe com sete pontos no fechamento desta terceira rodada.

Márcio Júnior, Romário e Hugo marcaram os gols do Capital debaixo de muita chuva na tarde deste sábado, 10, no Estádio Nilton Santos, em Palmas.

Conforme o ranking da Federação Tocantinense de Futebol (FTF), o Capital está na zona de classificação como vice-líder da competição. O time está atrás do União Atlético, que tem nove pontos, e acima do Tocantinópolis e do Araguaína, ambos com seis pontos.

Já o Batalhão está na lanterna do torneio, sem pontos, com três derrotas seguidas. O time precisa reagir se quiser chegar na zona de classificação a tempo.

Restam apenas quatro rodadas nesta primeira fase do Tocantinense e as quatros equipes com maiores pontos vão se classificar para a próxima fase.