O Capital Futebol Clube somou a 1ª derrota no Campeonato Brasileirão da Série D no último fim de semana. Apesar do revés, por 2 a 1, para o Anápolis (GO), a rodada favoreceu o rubro-negro que se manteve no G-4, com quatro pontos. No próximo compromisso, fora de casa, contra o Iporá (GO), o técnico Givanildo Sales deve retornar à área técnica e contará com reforços.

Com sintomas de gripe, Givanildo Sales ficou fora da partida. O auxiliar técnico Caio Simões assumiu a área técnica. Com futebol abaixo do esperado, o Capital sofreu os dois gols na etapa final. O atacante Lucas Lopes chegou a diminuir para o time tocantinense.

"A gente não tinha sofrido gols na competição ainda. O que resta é a gente trabalhar forte porque tem um jogo difícil fora e se Deus quiser vamos sair de lá com um resultado bom", afirmou o goleiro Prezzi, do Capital, ao Esporte Mais.

Além do técnico Givanildo Sales, que ficará à disposição na área técnica, a equipe terá os retornos do atacante Juninho Foz e do lateral-esquerdo Jander. A dupla retorna ao rubro-negro após cumprir suspensão.

Em sua primeira vez na competição nacional, o Capital soma uma vitória, um empate e uma derrota – 44% de aproveitamento. Nesta 4ª rodada, o time rubro-negro enfrenta o Iporá, em Goiás, no sábado, às 15h (de Brasília).