O Capital Futebol Club perdeu de 1 a 0 para o Cruzeiro (MG) em sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O confronto ocorreu no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, em Mogi das Cruzes, em São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 4. Com a vitória, a equipe mineira somou os primeiros três pontos no grupo 28,

O próximo jogo dos Crias da Onça, apelido do time de base do Capital, será contra o União Mogi (SP) e está marcado para o próximo domingo, 7, pela segunda rodada do grupo.

Lances da partida

Nos primeiros minutos a posse de bola ficou com o Cruzeiro (MG). Aos 11 minutos, o time tinha aproximadamente 90% de posse de bola.

Nos 38 minutos saiu o primeiro cartão amarelo para o volante Henrique, do Cruzeiro. No final do primeiro tempo saiu o segundo amarelo, dessa vez para a equipe do Capital, para o lateral direito Iarlei. Apesar dos 3 minutos de tempo complementar, o primeiro tempo permaneceu 0 a 0.

Nos 14 minutos iniciais do segundo tempo, o Cruzeiro continuou no ataque e o Capital manteve forte a defesa. Aos 16 minutos, o camisa sete do time mineiro, Gui Meira, fez o gol da vitória após uma troca de passe do lado esquerdo do goleiro do Capital.

O jogo se manteve na mesma linha, o Cruzeiro até teve chances de ampliar o placar mas perdeu. Aos 47 minutos do tempo complementar, a equipe palmense teve a oportunidade de empatar depois de uma cobrança de escanteio, quando Renan Gabriel tocou para Renan Yuri, que finalizou por cima da trave.

Apesar dos cinco minutos complementares, os Crias da Onça não conseguiram o empate e ficaram com a derrota na estreia da Copinha.