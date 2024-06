Esporte Capital enfrenta o Brasiliense com esperança de voltar à zona de classificação da Série D As equipes se enfrentam neste domingo (16), às 15h30, no estádio Boca do Jacaré, em Brasília

Com 21 jogadores relacionados, o Capital enfrenta o Brasiliense neste domingo (16), às 15h30, no estádio Boca do Jacaré, na Capital Federal. O Brasiliense chega para essa partida com 4 vitórias e 1 empate nos últimos cinco jogos. Do outro lado, o Capital-TO vem de uma série de 1 vitória e 4 derrotas. Acompanhe a partida em Tempo Real no ge O Capital vem de reação na última rodada em cima do Mxito-MT, em casa, ...