Esporte Capital enfrenta clubes de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina na Copinha 2023 Time tocantinense vai estrear no dia 4 de janeiro contra o Vasco da Gama

Realizada entre os dias 2 e 25 de janeiro, em Osasco (SP), a Copinha 2023 terá a presença do Capital, time tocantinense que garantiu a vaga na competição ao conquistar o título estadual sub-20 de 2021. A equipe estreia no torneio no dia 4, contra o Vasco, no estádio José Liberatti, às 19h30. A 53ª Copa São Paulo de Futebol Júnior contará com 32 grupos e 128 ...