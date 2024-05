Esporte Capital empata com o União Rondonópolis (MT) fora de casa e tem atletas expulsos Na 3ª rodada, o time de Palmas enfrenta em seus domínios o Anápolis (GO), no estádio Nilton Santos

o Capital FC e União Rondonópolis-MT ficaram no empate, por 0 a 0, no sábado (4), no Luthero Lopes, em Rondonópolis (MT). A partida foi válida pela 2ª rodada do Brasileiro Série D. O União Rondonópolis jogou com dez em parte do segundo tempo – teve um jogador expulso aos 15. Aos 31, o Capital perdeu Juninho, também expulso. Leia também: Mo...