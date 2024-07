Esporte Capital e Tocantinópolis entram em campo pela Série D neste fim de semana; veja detalhes Verdão do Norte precisa de ao menos uma vitória e empate e tem chances reais de avançar. Sem chances de classificação, equipe de Palmas entra em campo apenas para cumprir tabela

Com partidas válidas 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série D, equipes tocantinenses entram em campo neste fim de semana com chances de classificação à segunda fase da competição. Tocantinópolis EC visita o Cametá (PA) no domingo (14), enquanto o Capital FC joga em casa contra o União Rondonópolis (MT), apenas para cumprir tabela e sem presença de...