Esporte Capital e Interporto farão a decisão do Estadual Sub-20 Primeiro jogo da final será no estádio Nilton Santos, mas a data ainda será divulgada pela Federação Tocantinense

Capital e Interporto garantiram os seus passaportes para a grande decisão do Campeonato Estadual Sub-20. O primeiro jogo será realizado no Nilton Santos, em Palmas e contará com a presença de público, já que a Prefeitura de Palmas liberou nesta quarta-feira,24, o estádio para 400 pessoas. Vale lembrar que o local tem capacidade para 12 mil pessoas. A volta será no estádio G...