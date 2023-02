O jogo entre Capital e Bela Vista na tarde deste sábado, 11, terminou empatado em 1 a 1. A partida marcada para às 16h ocorreu no estádio Nilton Santos em Palmas, que recebeu a primeira partida do Campeonato Estadual de Futebol Profissional 2023 e abriu a terceira rodada da competição.

O Bela Vista abriu o placar com um gol de Luis Eduardo, camisa 25, que aproveitou uma bola rebatida na entrada da área, aos 15 minutos do segundo tempo.

Para o Capital, que enfrentou o adversário em casa, o placar final do jogo não terminou como esperado. O gol do empate saiu aos 42 minutos do segundo tempo, pouco antes de entrar nos cinco minutos de prorrogação.

O gol foi marcado pelo camisa 16 do Capital, Tony Love, que balançou a rede com um lance de cabeça. Ele entrou em campo no segundo tempo do jogo, no lugar do jogador Hugo.

Nos acréscimos o Capital deu um último suspiro na tentativa de virar o placar e mais um vez Tony Love balançou a rede, mas o lance estava impedido.

A partida contou com a arbitragem de Dagoberto Modesto e o auxílio de Fernando Gomes, além de Claudino Cavalcante Djailton Costa.

Interporto e Gurupi

Também pela terceira rodada do tocantinense de futebol, o Interporto e o Gurupi se enfrentaram no estádio General Sampaio em Porto Nacional.

Ainda no primeiro tempo de jogo, o Gurupi saiu na frente e abriu o placar de 1 a 0, com lance do camisa 7, Igor Pato, que finalizou com a bola na rede, depois de Robinho que quase marcou o gol segundos antes.

Interporto chegou a terceira derrota seguida no competição e termina a rodada na última última posição.

Amanhã a rodada é encerrada com jogo marcado para ás 16h quando o Tocantinópolis enfrenta em casa, o Tocantins.