A semifinal do Tocantinense de Futebol terá início no sábado, 18, às 16h, no estádio Nilton Santos, em Palmas, com a disputa entre o Capital e o Bela Vista. No domingo, 19, o Tocantins de Miracema enfrentará o Tocantinópolis no Castanheirão, em Miracema, também às 16h.

Para a estreia na semifinal, o presidente do Capital, Ricardo Ricanato, informou ao Jornal do Tocantins que a equipe terá três novos reforços na partida e que o clube trata com muita seriedade essa disputa.

“Esse jogo é o mais importante da história do Capital, até porque essa semifinal vale vaga para Série D, Copa Verde e Copa do Brasil, campeonatos nível regional e nacional, na qual o clube nunca participou.”

Será a primeira vez que o Tocantins terá direito a duas vagas na Copa do Brasil. A modificação veio por meio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na qual alterou o regulamento da competição, onde retirou as vagas pelo Ranking Nacional de Clubes (RNC) e fortaleceu as federações estaduais.

Ricardo também acrescentou que a partida em casa é fundamental. “Se sairmos com o placar positivo, vamos para o segundo jogo sabendo o que fazer”, contou o presidente. O dirigente do clube finalizou com a informação de que será um time 50% modificado da equipe da primeira fase e que todo o elenco está muito unido e concentrado.

Para os interessados em assistir o jogo, os ingressos antecipados custam o valor de R$ 5,00. Na hora da partida o ticket estará R$ 10,00. Mulheres e crianças de até 10 anos não pagam.

Tocantins e TEC

No domingo, 19, será a vez do Tocantins enfrentar o atual bicampeão estadual, Tocantinópolis. De acordo com o diretor de futebol da equipe de Miracema, Décio, a expectativa é que o time venha a repetir a boa partida que realizou contra o Gurupi na sétima rodada da primeira fase, onde ganhou de 2 a 0.

“Sabemos que nosso campo não é ideal, mas cada um deve trabalhar com o que tem e vamos tentar fazer o melhor para sair com a vitória”, finalizou o diretor.

Os jogos de volta das semifinais ocorrerão nos dias 25 e 26 de março, às 16h30, no estádio Jorge Filho, em Angico e no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis.