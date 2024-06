Esporte Capital desliga técnico Givanildo Sales após quatro derrotas seguidas no Brasileiro Série D Time de Palmas somou a 4ª derrota neste sábado, ao ser goleado para o Brasiliense, por 4 a 1

A segunda passagem do técnico Givanildo Sales à frente do Capital chegou ao fim, neste sábado, após a equipe ser goleada, por 4 a 1, para o Brasiliense e somar a 4ª derrota seguida no Brasileiro Série D. A diretoria deve anunciar o substituto no início desta semana. O desempenho da segunda passagem de Givanildo Sales foi bem abaixo em relação ao seu pri...