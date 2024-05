Redação Jornal do Tocantins ge Tocantins

Com 20 atletas relacionados para enfrentar o União Rondonópolis (MT), pela 2ª rodada do Brasileiro Série D, neste sábado (4), a delegação do Capital FC desembarcou em Rondonópolis (MT), na noite da última quinta-feira (2).

A partida está marcada para ocorrer às 19h, no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis (MT).

A equipe não contará, para este confronto, com o goleiro Paulo Roberto, o zagueiro Kawã Dantas e o meia Ariza, que não foram relacionados por opção da comissão técnica.

Além disso, a equipe segue sem poder contar com o atacante Maylson, o meia Phedro Lucas e os zagueiros Jorge Alemão e Kennerson. O quarteto permanece em recuperação no departamento médico.

Confira lista de relacionados

Goleiros

Guilherme Prezzi

Gustavo

Zagueiros

Marcio Júnior

Héctor

Washington

Arthur Goulart

Laterais

Gustavo Lobó (direito)

Jander e Patryck Annes (esquerdos)

Volantes

Wellington Pará

Theo Maia

Meias

Arthurzinho

Arango

Atacantes

Weslley Santos

Hugo

William

Lucas Lopes

Caio Vidal

David

Juninho Foz