Esporte Capital conquista seu quinto título do Estadual Sub 20 em menos de 10 anos de história Time Rubro Negro se consagrou campeão da 28ª edição da categoria

O título conquistado pelo Capital, de campeão do Estadual Sub-20, acabou sendo decretado já no primeiro jogo, quando a equipe jogando no estádio Nilton Santos, em Palmas, levou a melhor em cima do Interporto por 2 a 0. Na volta, no General Sampaio, em Porto Nacional, o time da casa venceu por 1 a 0, resultado que não foi suficiente, já que no agregado terminou em 2 a...