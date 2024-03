O Capital venceu o Tocantins EC, por 2 a 0, neste domingo, no Castanheirão, em Miracema, e se garantiu na segunda fase do Tocantinense com uma rodada de antecedência. Além de avançar, a equipe rubro-negra, também, garantiu o Tocantinópolis na segunda fase.

Os gols do Capital foram marcados por Cairo e Giancarlo. A partida foi válida pela penúltima rodada da 1ª fase. Com a derrota, o Tocantins, que tem sete pontos, não pode mais ultrapassar o Tocantinópolis, que tem 11. A equipe, ainda, tem chances de classificação, mas para isso, precisa torcer para o Araguaína, que soma nove pontos, perder os dois últimos jogos, além de vencer o Tocantinópolis na última rodada desta primeira fase.

O Capital foi aos 13 pontos (na 2ª colocação). O União, já classificado, lidera a 1ª fase com 16 pontos ganhos – com cinco vitórias e um empate.

Na última rodada desta 1ª fase, o Tocantins visita o TEC, no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis (TO), no dia 9. Já o Capital, após compromisso pela Copa Verde no meio de semana, recebe o líder União, na mesma data, no estádio Nilton Santos, em Palmas.