Esporte Capital assume uma liderança provisória e aguarda duelo entre NC Paraíso e União Para se manter na ponta da tabela, time rubro-negro precisa torcer para que as equipes empatem neste domingo,6, no estádio Pereirão

O Capital assumiu de forma provisória, a liderança da 30 ª edição do Campeonato Tocantinense com seis pontos, mas pode ser ultrapassado pelo NC Paraíso ou União, a depender do resultado da partida prevista para a tarde deste domingo,6, às 16 horas, no estádio Pereirão. O time rubro-negro tem até o momento, 6 pontos, sendo duas vitórias e uma derrota e segue com 66,7% d...