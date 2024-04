Redação Jornal do Tocantins ge Tocantins

A diretoria do Capital confirmou sete saídas do atual grupo, nesta segunda-feira. Por outro lado, seis reforços foram anunciados para a disputa do Brasileiro Série D. O ge apurou, que a lista de saídas pode aumentar.

Após a eliminação do rubro-negro na semifinal do Tocantinense, a diretoria afirmou que enxugaria o grupo para a Série D. Na última semana, o Capital anunciou o retorno do treinador Givanildo Sales para substituir o português Ricardo Lima. Além disso, o clube contratou o gerente de futebol, Paulo Lorenzo, ex-Brasiliense.

Leia também:

- Confira datas e horários dos jogos do Paraíso na 1ª fase do Brasileiro Feminino A3

- União vence o Tocantinópolis e conquista o bicampeonato 30 anos depois

Entre os que deixaram o clube estão o meia Cairo, o centroavante Giancarlo e o atacante Lelo (confira abaixo). O Capital estreia na Série D no dia 29 deste mês, contra o Real Brasília, em Palmas. O time faz parte do “Grupo 5” ao lado de Brasiliense, Real Brasília, Anápolis, Crac, Iporá, União-MT e Mixto.

Confira os novos reforços

Caio Vidal (atacante), ex-Coxim –MS

Kauã Dantas (zagueiro), ex-Penedense-AL

Arthur (zagueiro), ex-Falcon-SE

David Souza (atacante), ex-Falcon-SE

Lucas Silva (atacante), ex-Falcon-SE

Rafael Leandro (lateral), ex-Araguaína-TO

Confira os atletas que deixaram o clube

Giancarlo (centroavante)

João Cairo (meia)

Dim (meia)

Lelo (atacante)

Carlinhos (defensor)

Erick (defensor)

Jhonata (meia)