Esporte Capital anuncia a contratação do atacante uruguaio Acosta, ex-Corinthians Atacante, de 44 anos, deve atuar no clube nas duas partidas que restam da sequência do Campeonato Tocantinense

O Capital anunciou nesta terça-feira,7, a contratação do atacante Beto Acosta, de 44 anos, para a disputa do Campeonato Tocantinense. O experiente jogador uruguaio já teve passagem pelo Corinthians onde ajudou a equipe paulista no retorno à primeira divisão em 2008. Também atuou pelo Náutico (PE), Santos (AP), Brasiliense (DF), dentre outros clubes brasileiros, além d...