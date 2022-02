Esporte Campeonato Tocantinense tem 44 gols anotados em 20 partidas Mendes do Interporto e Fernando do Araguacema estão empatados na artilharia com três gols cada

Não faltaram gols na quarta rodada do Campeonato Tocantinense: 14 são anotados em quatro jogos e apenas uma partida terminou em um empate sem gols (NC Paraíso e Bela Vista no estádio Pereirão). Até o momento, a edição conta com 44 gols marcados em 20 jogos. O destaque da última rodada ficou por conta da goleada do Interporto em cima do lanterninha Tocantins de Mir...