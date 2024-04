Redação Jornal do Tocantins

Neste sábado (13) acontece a segunda etapa do Campeonato Tocantinense de Kart, marcado para ocorrer no Kartódromo Rubens Barrichello, às 16h, na região sul da capital. A entrada para assistir às corridas é gratuita.

São mais de 25 pilotos na disputa, distribuídos em seis categorias como Mirim, Cadete, F4 Júnior, F4 Graduado, F4 Sênior e F4 Novato. Esta etapa é a segunda de um total de oito previstas para o campeonato, a próxima está agendada para o dia 8 de maio, com o encerramento do campeonato em novembro.

Uma das atrações do evento é uma exposição de 20 carros antigos, com vendas de comida no local.

A segunda etapa do Campeonato Tocantinense de Kart, organizado pela Federação Tocantinense de Automobilismo (FTA) com o apoio da Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Fundesportes).