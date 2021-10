Esporte Campeonato Tocantinense de Boxe reunirá 27 lutas em Paraíso Competição será uma seletiva para o Brasileiro que deve acontecer em novembro

Neste domingo,3, a cidade de Paraíso do Tocantins receberá o 9º Campeonato Tocantinense de Boxe Open. As disputas envolverão lutadores de várias partes do Estado, além de atletas de cidades de Goiás (Porongatu), Pará (Redenção), Bahia (Luiz Eduardo Magalhães) e Maranhão (Imperatriz). A competição é promovida pela Federação de Boxe do Tocantins. O evento é aber...