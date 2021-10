Esporte Campeonato Tocantinense de Basquete e Torneio Escolar 3 x 3 recebem inscrições Disputas estão previstas para novembro em Palmas

Estão abertas até o dia 20 de novembro, as inscrições para o Campeonato Tocantinense de Basquete. Competição reunirá as categorias adulto e sub-17 no masculino e feminino. Competição está prevista para os dias 27 e 28 do próximo mês. As inscrições e informações podem ser consultadas nos telefones (63) 98406-6476 e 9 9966-7700. Cada atleta deverá pagar R$ 25 ...