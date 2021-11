Esporte Campeonato Estadual Sub-20 definirá finalistas nesta quarta-feira Capital x Tocantins e Interporto x Araguacema se enfrentam na volta da semifinal

Nesta quarta-feira, 23, será o tudo ou nada para os quatro times que ainda restam no Campeonato Estadual Sub-20. As duas partidas estão previstas para às 15h30. Interporto e Araguacema se enfrentam no estádio General Sampaio, em Porto Nacional. Na partida de ida da semifinal, realizada no estádio Arena Taça, Azulão do Norte e o Tigre portuense ficaram no emp...