Esporte Campeonato Estadual Feminino terá nova rodada dupla Partidas serão realizadas em Almas e Porto Nacional

Mais uma vez, o Campeonato Estadual Feminino terá rodada dupla. Neste sábado, 11, as partidas serão realizadas no município de Almas, na região sudeste do Tocantins e válidas pela quarta rodada. As donas da casa recebem o Paraíso, às 13h30. Já Capital e 1º BPM se enfrentam às 15 horas. Mais tarde, às 16h20, o 100 Limites encara o Interporto. No domingo, 12, os...