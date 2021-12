Esporte Campeonato Estadual Feminino define semifinalistas Após cinco rodadas, as equipes do Paraíso, 100 Limites, Capital e 1º BPM se garantiram na próxima fase

No inicio eram seis equipes, agora só restam quatro. Paraíso, 100 Limites, Capital e 1º BPM estão garantidos na próxima fase do Estadual Feminino. Os jogos das semifinais serão realizados no próximo sábado,18. A grande decisão será no dia 24 de dezembro. Os semifinalistas foram definidos no fim de semana em rodada dupla. No domingo, as partidas foram realiz...